L’Italia femminile di pallavolo è stata eliminata in semifinale di Nations League dal Brasile

La Nazionale femminile di pallavolo è stata eliminata dal Brasile nelle semifinali di Nations League, un torneo tra le migliori nazionali del mondo che si gioca ogni anno. Ha perso al tie break, dopo una partita molto combattuta, in cui aveva vinto il primo set, perso il secondo e il terzo, portando poi la partita sul 2 a 2 al quarto. L’Italia, allenata da Julio Velasco, è una delle squadre più vincenti e dominanti della pallavolo di questi decenni, e aveva vinto la Nations League per tre volte nelle ultime quattro edizioni, l’ultima proprio battendo in finale il Brasile.