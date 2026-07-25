Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha sporto denuncia per i messaggi d’odio ricevuti dopo la manifestazione organizzata per Abderrahim Fakir

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha sporto denuncia per le migliaia di messaggi di odio ricevuti sui social e in privato nei giorni scorsi, per via della manifestazione che aveva organizzato lunedì sera in piazza Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. La manifestazione si era svolta in maniera pacifica, finché in serata un gruppo di manifestanti si era poi scontrato violentemente con la polizia: 12 persone sono state indagate.

Sebbene Lepore avesse subito preso le distanze dai disordini, ci sono state molte polemiche sulla sua decisione di indire la manifestazione e vari esponenti del governo di Giorgia Meloni lo hanno apertamente criticato.

Sulla morte di Fakir, un 42enne di origini marocchine, sta indagando la procura di Bologna. È morto domenica scorsa, durante un intervento in cui era stato immobilizzato a terra da due agenti di polizia per diversi minuti, sdraiato a faccia in giù mentre chiedeva aiuto.