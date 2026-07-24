Si è dimesso il presidente del Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, per motivi di salute

In Bangladesh il presidente Mohammed Shahabuddin si è dimesso due anni prima della fine del suo mandato. Era presidente dall’aprile del 2023 e ha giustificato la scelta citando motivi di salute (ha 76 anni): ha detto di soffrire di una malattia che gli causa occasionali e brevi perdite di coscienza.

Le sue dimissioni erano comunque attese: il governo aveva infatti fatto forti pressioni affinché lasciasse l’incarico. Shahabuddin è uno degli ultimi alleati rimasti all’ex prima ministra Sheikh Hasina, che si dimise nel 2024 dopo le enormi proteste di quell’anno, represse con violenza: almeno 1.400 persone furono uccise. Hasina era poi scappata in India, e mentre era in esilio è stata condannata in Bangladesh alla pena di morte per crimini contro l’umanità. Finora l’India non ha concesso la sua estradizione. Hasina però a giugno ha detto di voler tornare nel suo paese entro la fine dell’anno nonostante la condanna a morte.

In Bangladesh i poteri del presidente sono comunque limitati, e sono per lo più cerimoniali. Gli incarichi del presidente saranno ora svolti dal presidente del parlamento Hafiz Uddin Ahmad. Secondo la Costituzione le elezioni si dovranno tenere entro i prossimi 90 giorni.