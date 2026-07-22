Dalla sera di giovedì 23 luglio a venerdì 24 è previsto uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie, sia passeggeri che merci. Durerà 24 ore (dalle 21 alle 21 del giorno dopo) ed è stato indetto dai sindacati autonomi SGB e CUB per protestare contro alcune condizioni del contratto collettivo, l’aumento del carico di lavoro, la gara di appalto per l’assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e per chiedere maggiori condizioni di sicurezza.

Questa settimana sono previsti anche altri scioperi: dalle 12 di mercoledì 22 luglio alle 12 del 23 ci sarà uno sciopero dei lavoratori dell’azienda di traghetti Grandi Navi Veloci, che opera collegamenti con Sicilia, Sardegna e vari altri porti del Mediterraneo. Venerdì 24 uno per i trasporti locali di Salerno (dalle 9 alle 13) e delle Marche (dalle 11 alle 15). Sabato 25 nelle province sarde di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano ci sarà uno sciopero dell’azienda ARST, sia per il trasporto su strada (dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 23) sia su rotaia (dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22).