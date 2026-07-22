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Dalla sera di giovedì 23 luglio a venerdì 24 è previsto uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie

Passeggeri alla stazione Centrale di Milano in attesa di informazioni durante uno sciopero dei treni l'11 giugno 2026
Passeggeri alla stazione Centrale di Milano in attesa di informazioni durante uno sciopero dei treni l'11 giugno 2026 (DANIEL DAL ZENNARO/ANSA)

Dalla sera di giovedì 23 luglio a venerdì 24 è previsto uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie, sia passeggeri che merci. Durerà 24 ore (dalle 21 alle 21 del giorno dopo) ed è stato indetto dai sindacati autonomi SGB e CUB per protestare contro alcune condizioni del contratto collettivo, l’aumento del carico di lavoro, la gara di appalto per l’assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e per chiedere maggiori condizioni di sicurezza.

Questa settimana sono previsti anche altri scioperi: dalle 12 di mercoledì 22 luglio alle 12 del 23 ci sarà uno sciopero dei lavoratori dell’azienda di traghetti Grandi Navi Veloci, che opera collegamenti con Sicilia, Sardegna e vari altri porti del Mediterraneo. Venerdì 24 uno per i trasporti locali di Salerno (dalle 9 alle 13) e delle Marche (dalle 11 alle 15). Sabato 25 nelle province sarde di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano ci sarà uno sciopero dell’azienda ARST, sia per il trasporto su strada (dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 23) sia su rotaia (dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22).

Tag: orari sciopero-sciopero-sciopero treni-trasporti

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