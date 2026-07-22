In Sardegna un uomo ha investito con l’auto una coppia, poi è sceso e ha accoltellato il ragazzo, che è morto

Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, nella provincia dell’Ogliastra, in Sardegna. Secondo le prime notizie l’aggressore avrebbe investito con l’auto il 25enne mentre stava camminando per strada con una ragazza. Dopodiché sarebbe sceso e lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. I soccorritori del 118, arrivati sul posto, non sono riusciti a salvare il ragazzo. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe e si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari.