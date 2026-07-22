Il dipartimento della Difesa statunitense ha detto che la guerra in Medio Oriente è costata 37,5 miliardi di dollari

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha detto che la guerra in Medio Oriente è costata 37,5 miliardi di dollari (circa 33 miliardi di euro), durante un’udienza al Senato in cui ha chiesto lo stanziamento di fondi d’emergenza. Non è stato specificato come sia stata calcolata questa cifra. Hegseth aveva stimato il costo della guerra in 25 miliardi di dollari (22 miliardi di euro) ad aprile, poco prima che iniziasse il cessate il fuoco che nelle ultime settimane è stato di fatto vanificato dai nuovi attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti.

I fondi di emergenza richiesti dall’amministrazione del presidente Donald Trump includono circa 70 miliardi di dollari (61 miliardi di euro) per il dipartimento della Difesa, fra le altre cose per modernizzare le dotazioni e migliorare le linee di produzione delle armi. Questi soldi si aggiungerebbero ai 1.500 miliardi di dollari che si prevede saranno chiesti nel bilancio annuale del dipartimento (quello del ministero della Difesa italiano, per fare un paragone, è di poco più di 30 miliardi di euro). È previsto che il piano di spesa di emergenza venga approvato dalla maggioranza Repubblicana al Senato, e passi alla Camera.