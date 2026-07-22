È morto a 94 anni Plas Johnson, che suonò il sassofono nella colonna sonora di “La Pantera Rosa”

È morto a 94 anni Plas Johnson, jazzista statunitense noto per aver collaborato con il compositore Henry Mancini e soprattutto per aver suonato il sassofono in “Pink Panther Theme”, la composizione principale della colonna sonora del film La Pantera Rosa del 1963. La notizia è stata data dai suoi figli.

Johnson aveva iniziato a dedicarsi al jazz negli anni Trenta, esibendosi nei locali di New Orleans insieme al fratello Ray, che suonava il piano. Negli anni Cinquanta diventò il sassofonista di James Brown, che accompagnò in diversi tour negli Stati Uniti, e collaborò saltuariamente con alcuni tra i musicisti blues, R&B e jazz più importanti degli Stati Uniti, da BB King a Johnny Otis, da Peggy Lee a Frank Sinatra. Nello stesso periodo cominciò anche a comporre per la televisione.

Entrò nella storia della musica grazie a Henry Mancini, che nel 1963 lo ingaggiò per suonare il sassofono nella colonna sonora di La Pantera Rosa, il primo capitolo della famosa serie di polizieschi di Blake Edwards. In quell’occasione Johnson realizzò una delle parti di sassofono più riconoscibili, sinuose e imitate di tutti i tempi, diventata uno standard e omaggiata da generazioni di musicisti.