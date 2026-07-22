A Parigi è stato trovato morto Daniel Siad, agente di modelle accusato di traffico di esseri umani e vicino a Jeffrey Epstein

A Parigi la sera di lunedì 20 luglio è stato trovato morto a casa sua Daniel Siad, un agente di modelle noto per aver avuto rapporti con Jeffrey Epstein, il famoso finanziere statunitense condannato per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e suicidatosi in carcere nel 2019. La notizia della morte di Siad è stata confermata dalla procura di Nanterre, una città vicino a Parigi, soltanto mercoledì.

In Francia Siad era indagato per traffico di esseri umani, ma non era ancora stato interrogato dalla polizia (questo caso non era legato alla vicenda di Epstein). Nel corso del tempo Said aveva ricevuto anche altre accuse, tra cui quella di stupro da parte di una modella svedese. Siad aveva avuto molti rapporti con Epstein tanto che il suo nome era apparso più di mille volte negli Epstein files, i molti documenti che riguardavano gli affari del finanziere.

Le cause della morte di Siad, che aveva 69 anni, non sono note. La procura ha detto di aver aperto un’indagine, e che verrà fatta un’autopsia.