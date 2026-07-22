L’italiano Carlo Comporti è stato scelto come presidente dell’ESMA, l’autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari

L’economista italiano Carlo Comporti è stato scelto come presidente dell’ESMA, la European Securities and Markets Authority, cioè l’autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari ed equivalente europea della nostra Consob. Lo ha indicato il Consiglio dell’Unione Europea, cioè l’organo composto dai rappresentanti dei governi dei paesi membri, con 17 voti a favore; gli altri 10 sono andati alla danese Karen Dortea Abelskov. Il voto era segreto.

La nomina di Comporti dovrà essere confermata dal Parlamento europeo, dopo un’audizione dello stesso Comporti presso la Commissione per gli Affari economici e monetari. La votazione dovrebbe tenersi a settembre. Se confermato, Comporti sarà il primo italiano a presiedere l’ESMA, e l’unico attualmente a capo di un’autorità di vigilanza europea. «Abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro», ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a commento della notizia.

Comporti ha 60 anni, è stato professore di diritto commerciale all’Università di Siena ed è commissario della Consob dal 2022. In passato ha già lavorato in ambito europeo, per la Banca Centrale Europea, per la Commissione Europea e per la stessa ESMA aveva ricoperto il ruolo di segretario generale ad interim nel 2011, nelle prime fasi di creazione di questa istituzione. Attualmente fa già parte del consiglio dell’ESMA in quanto rappresentante italiano della Consob.