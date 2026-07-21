Sono stati recuperati i corpi di 27 persone morte nel naufragio di un traghetto avvenuto sabato in Guyana

Sono stati recuperati i corpi di 27 persone morte nel naufragio di un traghetto avvenuto nella notte tra sabato e domenica al largo delle coste della Guyana, un paese nell’America del Sud che si affaccia sull’oceano Atlantico. Circa altre 80 persone sono ancora disperse, mentre 69 sono state soccorse. La nave si chiamava MV Barima e dai documenti risultava che ci fossero 133 persone a bordo, ma il governo ha stimato che ce ne fossero in realtà 179. Le ricerche delle persone mancanti sono ancora in corso, mentre è stata aperta un’indagine per capire le cause dell’incidente.

Il ministro dei Lavori pubblici del paese ha detto che il capitano e almeno un altro membro dell’equipaggio sono risultati positivi alla cannabis e sono stati quindi fermati dalla polizia. Una persona che era a bordo ha raccontato che la nave si è inclinata dopo essere stata colpita da una grande onda: l’acqua è poi cominciata a entrare nell’imbarcazione, che si è capovolta.

Il traghetto era partito sabato pomeriggio da Georgetown, capitale della Guyana, e dopo un tratto di navigazione in mare avrebbe dovuto risalire un corso d’acqua per raggiungere Port Kaituma, una località nel nord del paese.