Disney ha licenziato altre centinaia di dipendenti

La multinazionale statunitense Walt Disney Company (Disney) ha licenziato centinaia di persone in diverse divisioni dell’azienda. La maggior parte dei licenziamenti è avvenuta all’interno della casa di produzione cinematografica Pixar e dentro alla rete televisiva National Geographic. I dipendenti sono stati avvisati dei licenziamenti martedì mattina.

Si tratta del terzo scaglione di licenziamenti dentro a Disney dall’inizio di quest’anno. A gennaio una riorganizzazione aziendale aveva provocato la riduzione dei posti di lavoro nei dipartimenti marketing, mentre ad aprile era stato annunciato il licenziamento di mille persone, sempre nei settori del marketing, degli studi di produzione e delle emittenti televisive.

Negli ultimi anni molte grandi aziende del settore dell’intrattenimento stanno avviando piani di riduzione di costi e personale per via di alcune difficoltà economiche: lo streaming, su cui molti gruppi hanno puntato, porta meno ricavi rispetto alla televisione tradizionale, mentre è aumentata la concorrenza di servizi come Amazon e piattaforme come YouTube.