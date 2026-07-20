Hamas ha scelto come leader Khalil al Hayya, tra i principali negoziatori con Israele
Lunedì il gruppo palestinese Hamas, che governa la Striscia di Gaza dal 2007, ha nominato come proprio leader politico Khalil al Hayya. Dopo l’uccisione dei precedenti leader Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, quest’ultimo considerato tra gli ideatori dell’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele, Hamas ha gestito la leadership con un comitato ristretto di uomini in attesa di individuare un nuovo capo. Tra questi è diventato sempre più importante al Hayya.
Al Hayya è nato nella Striscia di Gaza nel 1960 e ha fatto parte di Hamas fin dalla sua fondazione nel 1987: vive in Qatar, di recente è stato tra i principali rappresentanti di Hamas nei negoziati con Israele, ed è considerato espressione della linea più dura e radicale. Al Hayya ha superato la concorrenza di Khaled Meshaal, anche lui importante membro del gruppo di comando. Meshaal è l’ex segretario generale del gruppo, vive anche lui in Qatar e rappresenta una linea più diplomatica, sostenuta da Qatar e Turchia.