10 persone sono state uccise in un attacco russo contro una nave mercantile nel mar Nero

Domenica la Russia ha attaccato con alcuni missili una nave che trasportava mais vicino al porto di Odessa, in Ucraina: 10 persone sono state uccise. La marina ucraina ha reso noto l’attacco lunedì: è il più sanguinoso tra quelli che gli eserciti di Russia e Ucraina hanno condotto nelle ultime settimane all’interno del mar Nero.

La nave attaccata dalla Russia si chiama Golden Leo ed è registrata in Guinea-Bissau: è stata colpita con tre missili da crociera che hanno causato un incendio a bordo. Le autorità portuali ucraine hanno detto che a bordo c’erano un pilota, ucraino, e 17 persone dell’equipaggio, provenienti da India e Siria: le dieci uccise sono il pilota e nove membri dell’equipaggio. Le altre otto persone sono state soccorse e portate in salvo dopo un’operazione di ricerca durata diverse ore. La Russia non ha fatto commenti o dichiarazioni sull’attacco.

Nelle ultime settimane gli attacchi compiuti tra Russia e Ucraina nel mar Nero si sono intensificati. È un’area di grande importanza strategica perché da lì passa gran parte delle esportazioni di cereali di entrambi i paesi, che sono tra i maggiori esportatori al mondo. All’inizio dell’invasione russa il mar Nero era stato una delle aree più colpite dagli attacchi, diminuiti dopo negoziazioni e accordi pensati per limitare le conseguenze della guerra sul commercio mondiale di cereali. A luglio, secondo il governatore della regione di Odessa, gli attacchi russi hanno ucciso quasi 30 persone in quella zona.