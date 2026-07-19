Il ciclista danese Jonas Vingegaard è caduto e si è ritirato dal Tour de France

Durante la 15esima tappa del Tour de France, la più importante corse a tappe del ciclismo su strada, il ciclista danese Jonas Vingegaard è caduto a circa 20 chilometri dall’arrivo. È rimasto a terra per alcuni minuti, visibilmente dolorante, ed è salito poi sul furgoncino dell’assistenza medica, quindi ritirandosi dal Tour. Vingegaard era secondo in classifica generale, con 4 minuti e 30 secondi di ritardo dallo sloveno Tadej Pogačar, che quindi è ancora più favorito – già lo era moltissimo – per la vittoria finale.

Prima della partenza del Tour, Vingegaard era considerato l’unico ciclista in grado di poter battere Pogačar. Nel 2022 e nel 2023 Vingegaard vinse il Tour de France proprio davanti a Pogačar, e nelle ultime due edizioni è arrivato secondo. In questa stagione Vingegaard aveva partecipato e stravinto il Giro d’Italia, a maggio.