Weekly Beasts
Con antilopi tibetane, lo sguardo di una civetta e quest'agama del Caucaso
Ci sono diversi momenti di vita familiare tra le fotografie di animali di questa settimana: un cucciolo di vigogna accanto alla madre; due cuccioli di ghepardo — nati ad aprile insieme ad altri quattro fratelli — che giocano con una palla; tre pulcini che zampettano in una fattoria tedesca e una mucca che pulisce il muso del suo vitello. Tra le altre immagini: un paesaggio della riserva naturale di Changtang, dove pascolano antilopi tibetane, un capriolo che corre in un campo e una farfalla al Butterfly World di Adalia, un parco tropicale dedicato alle farfalle che ospita numerose specie esotiche.