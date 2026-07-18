Tutte le prime pagine dei principali quotidiani nazionali sono ancora dedicate alle discussioni sull’ipotesi di concedere la grazia al gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio, in provincia di Cuneo. Venerdì, entrando nel carcere di Bollate, a Milano, ha parlato con i giornalisti dell’ipotesi di ricevere una grazia, discussa da giorni, e ha detto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella «dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere». In settimana la Cassazione aveva confermato per Roggero la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi. Molti giornali hanno ripreso le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social ha scritto che «chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso» e che «lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali».

Alcuni giornali hanno in prima pagina anche un atteso discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui ha criticato il sistema elettorale statunitense in vista delle elezioni di metà mandato a novembre e ha parlato degli sviluppi della guerra in Medio Oriente.