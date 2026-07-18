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  • Sabato 18 luglio 2026

Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato per una forte grandinata

Il pubblico del concerto di Bad Bunny durante l'uscita dall'Ippodromo (Il Post)
Il pubblico del concerto di Bad Bunny durante l'uscita dall'Ippodromo (Il Post)

Sabato sera il concerto del cantante Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano, a cui stavano partecipando quasi 80mila persone, è stato evacuato per una forte grandinata. Alcuni spettatori sono stati lievemente feriti, e ci sono stati grossi disagi nel deflusso dall’area del concerto, a causa degli allagamenti e della pioggia battente.

Il concerto, la seconda delle due date a Milano di Bad Bunny, il più famoso cantante di musica latina al mondo, era iniziato con il sole, ma dopo circa 40 minuti è arrivato il forte temporale. Il concerto è stato inizialmente interrotto, e il pubblico era stato invitato a rimanere in attesa. Poi le condizioni meteo si sono aggravate, e il concerto è stato annullato. Alle fermate della metropolitana vicine si sono formate grandi resse.

Tag: Bad Bunny-milano

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