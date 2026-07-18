Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato per una forte grandinata

Sabato sera il concerto del cantante Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano, a cui stavano partecipando quasi 80mila persone, è stato evacuato per una forte grandinata. Alcuni spettatori sono stati lievemente feriti, e ci sono stati grossi disagi nel deflusso dall’area del concerto, a causa degli allagamenti e della pioggia battente.

Il concerto, la seconda delle due date a Milano di Bad Bunny, il più famoso cantante di musica latina al mondo, era iniziato con il sole, ma dopo circa 40 minuti è arrivato il forte temporale. Il concerto è stato inizialmente interrotto, e il pubblico era stato invitato a rimanere in attesa. Poi le condizioni meteo si sono aggravate, e il concerto è stato annullato. Alle fermate della metropolitana vicine si sono formate grandi resse.