Celebripost

Questa settimana i Mondiali di calcio sono grandi protagonisti anche di questa raccolta: dalle celebrità che li guardano dagli spalti, come Timothée Chalamet con il padre e la sempre molto fotografata famiglia Beckham; a chi li segue lontano dallo stadio, come il sindaco di New York Zohran Mamdani insieme ai detenuti di un carcere; fino a chi li ha giocati e torna a casa dopo una sconfitta, come il norvegese Erling Haaland con un procione impagliato sotto braccio. Tra le altre persone da fotografare c’erano Rita Ora alla prima di Descendants: Wicked Wonderland; Robert De Niro a una proiezione di Novecento – Atto I a Roma; Juliette Binoche al festival del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, e Sharon Stone insieme a Romano Prodi.