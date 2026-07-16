Oggi entra in vigore l’obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici

Oggi, giovedì 16 luglio, entra in vigore l’obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici, previsto dalla riforma del codice della strada del 2024 e poi posticipato più volte. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro.

È però molto probabile che l’obbligo non verrà rispettato da subito per via di alcune difficoltà pratiche. Per motivi burocratici infatti è spesso difficile ottenere una targa, senza la quale non è possibile stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile (RC) come quella dei veicoli tradizionali. L’obbligo della targa è stato introdotto tre mesi fa.

Allo stesso tempo nelle ultime settimane è stato difficile comprare una polizza anche se si possiedeva una targa: le assicurazioni hanno dovuto costruire da zero le polizze, con le consuete lungaggini che capitano quando queste devono mettere sul mercato prodotti nuovi. Da oggi però le assicurazioni sono obbligate a offrire questo prodotto.

L’assicurazione sui monopattini è paragonabile a quella sui veicoli comuni: il proprietario del monopattino paga il costo della polizza, detto premio annuale, che varia a seconda della sua zona di residenza e della sua classe di rischio.