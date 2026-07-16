In Algeria almeno 11 persone sono morte nell’incendio di un istituto di assistenza per minori

Almeno 11 persone sono morte nell’incendio di un istituto in cui vivevano minori in difficoltà o senza genitori a Mohammadia, un comune di poco più di 62mila abitanti nel nord del paese, alla periferia della capitale Algeri. L’incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì: i soccorritori hanno detto che altre 19 persone sono state ferite, ma non hanno specificato la loro età o in quanti erano all’interno della struttura, né la causa dell’incendio.