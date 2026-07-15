Stripe e Advent hanno fatto un’offerta congiunta per comprare la società di pagamenti digitali PayPal, scrivono i media del settore

La società di pagamenti digitali Stripe e Advent International, specializzata nell’acquisizione di aziende, hanno fatto un’offerta congiunta per acquistare la società di pagamenti digitali PayPal. Lo scrivono tra gli altri l’agenzia di stampa Reuters, Bloomberg e il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti rimaste anonime per la riservatezza dell’offerta. Secondo queste fonti Stripe e Advent avrebbero offerto 60,5 dollari (circa 54 euro) per ciascuna azione di PayPal, per un valore complessivo di 53 miliardi di dollari (circa 46 miliardi di euro), e non è chiaro se PayPal sia intenzionata ad accettare. Al momento nessuna delle società coinvolte ha commentato.

PayPal è stata fondata nel 1999 in California, offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet e negli ultimi anni sta subendo la concorrenza di altri sistemi di pagamento, come Apple Pay e Google Pay. Anche se entrambe si occupano di pagamenti digitali, Stripe e PayPal sono abbastanza complementari: la prima si rivolge alle aziende offrendo loro l’infrastruttura con cui ricevere i pagamenti digitali, mentre PayPal è pensata più che altro per le persone. Una fusione tra di loro creerebbe la più grande azienda di pagamenti digitali al mondo, con un volume complessivo di circa 3.700 miliardi di dollari all’anno (circa 3.235 miliardi di euro), ovvero all’incirca il 3 per cento del PIL mondiale.

L’offerta è più alta del 30 per cento del valore che avevano le azioni di PayPal martedì, prima che questa notizia venisse resa pubblica, e che facesse di conseguenza aumentare il loro valore. Il valore di PayPal intanto è a uno dei livelli più bassi degli ultimi anni: al picco della sua valutazione, nel 2021, il prezzo delle azioni dell’azienda era il quintuplo di quanto offerto da Stripe e Advent.