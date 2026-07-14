Diverse persone sono morte a causa di un incendio in un palazzo nel centro di Bruxelles

Martedì mattina diverse persone sono morte a causa di un incendio in un palazzo vicino a Place De Brouckère, che si trova nel centro di Bruxelles, la capitale del Belgio. L’incendio è iniziato al secondo piano del palazzo (che è in fase di ristrutturazione) e si è propagato nel vano dell’ascensore, dentro cui sono state trovate le persone morte. L’incendio è poi stato spento.

Al momento non è noto il numero esatto delle persone morte. Inoltre, sei persone sono ancora disperse: secondo il pubblico ministero che si sta occupando del caso potrebbero trovarsi in un altro ascensore, al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere. Almeno tre persone, tra cui un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Non si conosce ancora la causa dell’incendio.