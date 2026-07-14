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Diverse persone sono morte a causa di un incendio in un palazzo nel centro di Bruxelles

(Foto pubblicata dai vigili del fuoco di Bruxelles)
(Foto pubblicata dai vigili del fuoco di Bruxelles)

Martedì mattina diverse persone sono morte a causa di un incendio in un palazzo vicino a Place De Brouckère, che si trova nel centro di Bruxelles, la capitale del Belgio. L’incendio è iniziato al secondo piano del palazzo (che è in fase di ristrutturazione) e si è propagato nel vano dell’ascensore, dentro cui sono state trovate le persone morte. L’incendio è poi stato spento.

Al momento non è noto il numero esatto delle persone morte. Inoltre, sei persone sono ancora disperse: secondo il pubblico ministero che si sta occupando del caso potrebbero trovarsi in un altro ascensore, al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere. Almeno tre persone, tra cui un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Non si conosce ancora la causa dell’incendio.

Tag: bruxelles-incendio

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