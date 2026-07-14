Come si fa un giornale, in dieci lezioni

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A settembre inizia una nuova edizione delle “Dieci lezioni sul giornalismo”, un appuntamento ormai consueto con la redazione del Post in cui, attraverso dieci incontri online, proviamo a raccontare come funzionano i giornali e l’informazione, e tutto quello che succede prima che una notizia venga pubblicata: come si decide se un fatto è una notizia, come si trovano e si verificano le fonti, come si scelgono le immagini e le parole con cui raccontarlo.

Ci saranno Luca Sofri e Francesco Costa a parlare di come sono cambiati i giornali negli ultimi anni, di chi decide (e come) cos’è importante raccontare e quali criteri guidano ogni giorno le scelte di una redazione. E ci saranno altri redattori e redattrici del Post a spiegare i criteri con cui si verificano le informazioni e si scelgono le fonti, come cambia il giornalismo quando cambiano gli strumenti con cui si fa informazione e ci si informa – dai social network all’intelligenza artificiale – e di come si raccontano argomenti diversi come la politica, gli esteri e la scienza. Ci sarà anche una lezione sulla scrittura e su come scrivere per farsi capire, una sul ruolo delle immagini nel racconto delle notizie, e un incontro finale dedicato a domande e dubbi delle persone che parteciperanno.

Gli incontri sono pensati per chi vorrebbe avvicinarsi al mondo del giornalismo, ma anche e soprattutto per chi vuole capire meglio come funziona l’informazione oggi, e avere qualche strumento in più per leggere le notizie e orientarsi tra quello che succede.

Le “Dieci lezioni sul giornalismo” si svolgeranno online ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20:30, e si potranno seguire in diretta – con la possibilità di fare domande ai redattori e alle redattrici del Post – oppure vedere registrate nei giorni successivi fino al 31 marzo 2027. Gli incontri sono disponibili per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarli per ricevere lo sconto) al prezzo di 240 euro, e di 290 euro per chi non lo è. Le iscrizioni saranno aperte fino a martedì 22 settembre. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.



Questo è il programma.

Iscriviti alle “Dieci lezioni sul giornalismo”. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.