È in corso un grande incendio nella foresta di Fontainebleau, vicino a Parigi

Da domenica in Francia è in corso un grande incendio nella foresta di Fontainebleau, che si trova circa 50 chilometri a sud di Parigi. L’incendio ha bruciato già 8 chilometri quadrati di terreno, e le fiamme si stanno ancora espandendo. Sul posto ci sono circa 400 vigili del fuoco, e dal sud del paese sono stati mandati due Canadair: è la prima volta che due aerei antincendio vengono mandati dal sud, dove gli incendi boschivi d’estate sono comuni, verso il nord della Francia, dove invece sono molto più rari.

Non si sa cosa abbia causato gli incendi: di certo sono stati favoriti dal forte caldo che sta interessando la zona (è in corso una nuova ondata di calore nel paese, dopo quella molto intensa di fine giugno), e dal vento che sta facendo propagare le fiamme.