A Toronto almeno due persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco durante un festival

Nella notte tra sabato e domenica almeno due persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco durante un festival di strada a Toronto, in Canada. La polizia ha detto che altre quattro persone sono state ferite in modo grave e sono state ricoverate.

Secondo le ricostruzioni della polizia, durante il festival c’è stata una sparatoria tra due persone. La polizia ha isolato l’area in cui è avvenuta, e sta continuando le indagini: ha detto di aver recuperato le armi usate e che per ora non ha arrestato nessuno. Non è stato specificato se tra le persone uccise e ferite ci siano quelle che avevano sparato, o se lo scambio di colpi abbia coinvolto altre persone che passavano di lì.

Il festival in questione è un importante festival latino di salsa, che si svolge ogni anno in St. Clair Avenue, una delle vie più importanti di Toronto. Si stima che al momento degli spari ci fossero circa 13mila persone presenti.

Gli attacchi con armi da fuoco sono meno frequenti in Canada rispetto agli Stati Uniti, e le regole sul possesso di armi sono molto più severe. Nel 2020 un uomo uccise 22 persone nella strage più grave della storia del paese: da allora le regole vennero cambiate per proibire l’acquisto e la vendita di diversi tipi di armi automatiche.