A che ora gioca Sinner contro Zverev in finale a Wimbledon, e dove vederla

Oggi, domenica 12 luglio, il tennista italiano Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev si affrontano nella finale del torneo di Wimbledon, a Londra. Per Sinner è la seconda finale consecutiva nel torneo più importante e prestigioso del tennis, che l’anno scorso riuscì a vincere dopo un’ottima partita contro il suo rivale Carlos Alcaraz. Quest’anno ci è arrivato ancora una volta battendo il serbo Novak Djokovic in semifinale. Zverev giocherà invece la sua prima finale a Wimbledon.

La partita sarà trasmessa sia su Sky e Now (il servizio streaming di Sky), sia in chiaro su TV8. È in programma alle 17.

Sinner e Zverev, numero 1 e numero 3 nella classifica mondiale, si sono già incontrati 14 volte, e 10 volte ha vinto Sinner. Ma comunque andrà la finale, Zverev diventerà secondo nel ranking: per meriti suoi ma anche perché Carlos Alcaraz non gioca da mesi per un infortunio al polso.

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