Due motociclisti sono morti in un incidente durante un gran premio del campionato Alpe Adria, in Repubblica Ceca

Due motociclisti sono morti sabato in un incidente durante il gran premio della Repubblica Ceca del campionato internazionale Alpe Adria, al circuito Ivan Masaryk della città di Brno. Erano Philipp Steinmayr, austriaco di 32 anni; e Adrian Rus, romeno di 43 anni. L’incidente è avvenuto alla partenza: Steinmayr, che partiva più avanti rispetto a Rus, è rimasto fermo, e Rus lo ha colpito arrivando da dietro.

Il campionato motociclistico internazionale Alpe Adria è una competizione internazionale che si svolge su circuito in vari paesi dell’Europa centrale, ma anche in Italia. È una competizione di buon livello, a cui partecipano professionisti, amatori molto esperti e giovani che stanno iniziando a gareggiare a livello internazionale. La stagione del 2026 è iniziata a maggio e finirà a settembre, e ha sei gran premi in Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Italia, Slovacchia e Bulgaria.