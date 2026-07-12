Il numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a 4.490

Il presidente dell’assemblea nazionale del Venezuela Jorge ​Rodríguez ha fatto sapere che il numero delle persone morte a causa dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 4.490 (lo scorso lunedì i morti accertati erano 3.300). Il numero dei feriti rimane 16.700 e le persone rimaste senza casa sono 17.900.

I due terremoti sono stati tra i più devastanti nella storia recente del Venezuela. Avevano una magnitudo molto alta, il primo di 7.2 e il secondo di 7.5, e sono avvenuti nel giro di un minuto, cosa che ha contribuito ad aggravarne gli effetti. Oltre a migliaia di morti, feriti e dispersi, hanno causato danni enormi soprattutto lungo la costa nord del Venezuela. La risposta del governo è stata in gran parte inadeguata per via della mancanza di mezzi e infrastrutture e per la radicata corruzione che l’ha causata.