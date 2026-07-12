Sulle prime pagine dei giornali italiani ha molto spazio una cosiddetta “lista nera” dei leader occidentali, pubblicata su un giornale iraniano con le facce delle persone ritenute responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei: tra questi c’è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È molto presente, con foto e ricordi di vario genere, anche la morte di Peppino Di Capri. Le notizie di sport sono principalmente due: l’annuncio di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale maschile di calcio e la finale di Wimbledon prevista per oggi alle 17 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.