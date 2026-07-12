È morto l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, che ha reso il Qatar uno dei paesi più ricchi del mondo

Domenica è morto a 74 anni l’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, che regnò dal 1995 al 2013. Durante questo periodo il Qatar diventò uno dei paesi più ricchi del mondo (almeno per quanto riguarda il PIL pro capite) e uno dei più influenti, nonostante le sue dimensioni molto piccole. Ci riuscì grazie alle enormi riserve di gas naturale: Al Thani decise di aumentare moltissimo l’estrazione e l’esportazione di gas, utilizzando i proventi per portare avanti investimenti e programmi di sviluppo.

Questa ricchezza, fortemente concentrata in una minoranza di persone, è stata ottenuta dalla famiglia Al Thani anche governando il paese in modo autoritario: il Qatar è una monarchia assoluta, cioè dove il re detiene un potere illimitato. Criticare il re è proibito, donne e minoranze sono fortemente discriminate, e i moltissimi lavoratori stranieri (che secondo alcune stime rappresentano più del 90 per cento della popolazione) vivono in condizioni di sfruttamento.

Al Thani investì in progetti per aumentare la rilevanza internazionale del Qatar, per esempio fondando l’emittente Al Jazeera nel 1996. Durante il suo regno il fondo sovrano qatariota, che raccoglie i proventi della vendita del gas, cominciò a fare investimenti importanti anche in diversi paesi europei. Nel 2011 per esempio acquistò la squadra di calcio del Paris Saint-Germain, che oggi è una delle più forti e ricche a livello mondiale. L’anno dopo acquistò gran parte dei terreni e degli hotel in Costa Smeralda, in Sardegna, comprandoli da una società di investimento statunitense, Colony Capital.

Nel 2013 Hamad Al Thani abdicò in favore del figlio Tamim bin Hamad Al Thani: fu uno dei pochissimi casi in cui un sovrano di una monarchia del Golfo cedette volontariamente il potere, invece di mantenerlo fino alla sua morte.

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