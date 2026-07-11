Weekly Beasts

Le isole Farne, arcipelago al largo della costa nordorientale dell’Inghilterra, sono un importante sito di nidificazione per numerose specie di uccelli marini, tra cui le pulcinelle di mare. L’area è gestita dal National Trust, ente britannico per la tutela dell’ambiente, che monitora le colonie e organizza i censimenti annuali: da quello di quest’anno arriva una delle fotografie della settimana, che mostra un gruppo di pulcinelle su una scogliera. Restando in Inghilterra ci sono anche tre grandi cervi che si rinfrescano in uno stagno nel Bushy Park di Londra e un pinguino di Humboldt nella sua vasca, poco prima della visita dei reali britannici allo zoo di Londra per il 200esimo anniversario della Zoological Society of London, l’organizzazione benefica che lo ha fondato. Poi un’antilope lichi del Nilo che cerca di aiutare il suo cucciolo appena nato ad alzarsi in piedi, una libellula su un ramo e un uccello che immerge il becco un bicchiere d’acqua.