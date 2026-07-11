La presidente della Moldavia ha nominato un nuovo primo ministro, Vasile Tofan, dopo le dimissioni a sorpresa di quello precedente

La presidente della Moldavia Maia Sandu ha nominato un nuovo primo ministro: Vasile Tofan, un finanziere e investitore di 44 anni. La scorsa settimana si era dimesso a sorpresa da primo ministro Alexandru Munteanu, causando le dimissioni dell’intero governo, dopo che un’inchiesta giornalistica aveva fatto emergere un presunto scandalo di corruzione in cui era coinvolta anche la cugina della presidente Sandu, assunta dall’azienda statale che gestisce il traffico aereo e secondo l’inchiesta giornalistica pagata in modo spropositato rispetto al suo ruolo.

Munteanu non aveva dato spiegazioni chiare per le dimissioni, ma in un comunicato aveva lasciato intendere di non essere potuto intervenire come avrebbe voluto per prevenire comportamenti illeciti: prima di questa storia c’erano stati altri scandali che avevano riguardato il suo governo e le aziende statali. Sandu, una politica molto filoeuropea e che ha costruito parte della sua immagine pubblica sulla lotta alla corruzione, ha negato di essere coinvolta nell’assunzione della cugina e ha detto che Munteanu era stato lasciato libero di governare come voleva.

Il governo di Munteanu era sostenuto dal Partito di Azione e Solidarietà (PAS), che è il partito di Sandu: ha un’ampia maggioranza in parlamento e per questo il nuovo primo ministro Tofan non dovrebbe avere problemi a ottenere la fiducia. Tofan non fa parte di PAS, ma alle ultime elezioni presidenziali, nel 2024, aveva sostenuto Sandu.