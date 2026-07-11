È in corso da due giorni un grosso incendio in un deposito di rifiuti a Palmi, in Calabria

Da giovedì 9 luglio è in corso un grosso incendio in un deposito di rifiuti nel comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Non si sa da cosa sia scaturito né quanto sia esteso dopo due giorni: la sezione locale dei vigili del fuoco fa sapere soltanto che le operazioni di spegnimento sono lunghe e con ogni probabilità non si concluderanno nemmeno sabato 11. Nella notte tra venerdì e sabato è stata chiusa temporaneamente la rete idrica a Palmi a causa «dei consumi registrati e degli approvvigionamenti idrici per far fronte all’emergenza» dovuta all’incendio.

Nel 2024, e sempre in questo periodo, c’era stato un incendio molto vasto e durato più giorni nello stesso posto, che è un impianto di conferimento per la raccolta differenziata, in cui vengono raccolti rifiuti e imballaggi e preparati al riciclo o allo smaltimento. Si chiama Poly2Oil. All’epoca bruciarono per diversi giorni materiali plastici, e a causa del vento il fumo raggiunse anche altri comuni della zona, rendendo l’aria maleodorante e fastidiosa per gli occhi e per la gola.