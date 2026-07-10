In Nigeria sono stati liberati decine di studenti che erano stati rapiti a maggio

Venerdì la presidenza della Nigeria ha annunciato che 46 persone rapite da un gruppo armato vicino al gruppo terrorista islamista Boko Haram sono state liberate. Il rapimento era avvenuto lo scorso 15 maggio, in tre scuole dello stato di Oyo, nel sud-ovest della Nigeria. In grande maggioranza le persone rapite erano studenti minorenni.

Bayo Onanuga, portavoce della presidenza, ha scritto su X che 8 combattenti che facevano parte del gruppo dei sequestratori sono stati arrestati, e che diversi altri sono stati uccisi.

In Nigeria è frequente che gruppi armati attacchino le scuole per prendere in ostaggio gli studenti e poi chiedere un riscatto. Questi attacchi però avvengono perlopiù nel nord, mentre il sud della Nigeria è ritenuto più sicuro.