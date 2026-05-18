46 persone sono state rapite nel sud della Nigeria, soprattutto bambini e ragazzi
Quarantasei persone sono state rapite venerdì durante degli attacchi contro alcune scuole nel sud della Nigeria. L’Associazione dei Cristiani della Nigeria (CAN) ne ha dato notizia solamente lunedì: Elisha Olukayode Ogundiya, il presidente dell’associazione nello stato federato di Oyo, che si trova nel sud del paese, ha detto che sono stati rapiti soprattutto bambini e ragazzi tra i 2 e i 16 anni.
Secondo la polizia l’attacco è stato coordinato contro le scuole di diverse località. Non ha per ora dato informazioni sui responsabili dei rapimenti.
Negli ultimi tempi in Nigeria attacchi come questi sono diventati più frequenti, anche se avvengono per lo più nel nord del paese. Di solito sono compiuti da gruppi criminali che poi chiedono un riscatto per liberare gli ostaggi.
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