Celebripost

È in arrivo Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan: uscirà in Italia il 16 luglio e dalla quantità di foto di Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway e gli altri del cast che avrete visto in giro – e troverete pure in questa raccolta – vi sarete accorti che è cominciato il tour promozionale. Anche questa settimana ci sono poi un po’ di facce note sugli spalti del torneo di Wimbledon, a cominciare dall’ex tennista Roger Federer seduto accanto al pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il suo collega e rivale Lewis Hamilton è stato invece fotografato alla guida di un go-kart rivestito di mattoncini Lego, per una trovata promozionale prima del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Poi le attrici Jennifer Garner e Chloë Sevigny, il regista di Dune Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e il musicista Eddie Vedder, che alza un calice dagli spalti dei Mondiali.