L’incendio nel magazzino dell’azienda BRT a Milano è stato spento, ma ci sono raccomandazioni per chi vive nei paraggi

Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato spento l’incendio che si era sviluppato a Milano in un deposito dell’azienda di spedizioni BRT (nota anche col vecchio nome Bartolini): avevano preso fuoco due capannoni in via Don Minzoni, scrive Ansa, nella zona nord della città, fra i quartieri di Bovisa e Dergano. Le cause dell’incendio non sono note. La procura di Milano ha avviato un’indagine.

Nel frattempo, sulla base delle analisi sulla qualità dell’aria fatte da Arpa Lombardia (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), il comune di Milano ha chiesto per precauzione a chi abita in un raggio di due chilometri dal luogo dell’incendio di non sostare all’aperto e di tenere le finestre chiuse.

L’incendio ha coinvolto una superficie di 8mila metri quadrati, un po’ più di un campo da calcio, e ha provocato una grossa colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città. Le operazioni di spegnimento sono state complicate e alle squadre di vigili del fuoco di Milano si erano aggiunte quelle di Monza. Non risulta che ci siano feriti.