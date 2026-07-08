Un incendio in un magazzino dell’azienda BRT nella zona nord di Milano ha causato una grossa colonna di fumo

Mercoledì sera ha preso fuoco un magazzino dell’azienda di spedizioni BRT (nota anche col vecchio nome Bartolini) nella zona nord di Milano, in via Don Minzoni, fra i quartieri Bovisa e Dergano. L’incendio ha provocato una grossa colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si sa ancora se ci siano morti o feriti, e non è chiara neanche l’origine dell’incendio.