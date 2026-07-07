Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon

Martedì il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto in tre set (7-5, 7-6, 6-3) il tedesco Jan-Lennard Struff ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti, che nel maschile si giocano al meglio dei 5 set (quindi vince il primo che arriva a 3). Si è qualificato così per le semifinali che giocherà venerdì contro il vincitore della partita tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic.

Struff, 36enne tedesco numero 74 al mondo, comunque ha servito efficacemente e in generale ha giocato con aggressività, confermando di essere in uno dei momenti migliori della sua carriera.

Sinner è arrivato a questo torneo da campione in carica. Durante la prima partita contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 nella classifica mondiale, aveva vinto con qualche difficoltà (dovuta anche al fatto che non giocava da un mese) e in 5 set. Le altre tre partite del torneo le ha vinte invece agevolmente, senza perdere nemmeno un set.

Mercoledì 8 luglio anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli giocheranno i quarti di finale del torneo rispettivamente femminile e maschile di Wimbledon.

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