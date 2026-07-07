L’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 10 di martedì a causa dell’eruzione dell’Etna

L’aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 10 di martedì 7 luglio a causa di un’eruzione dell’Etna. Tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti.

La Società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC) ha invitato i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo. L’aeroporto è chiuso da domenica sera, dopo che nella notte precedente l’Etna aveva ricominciato a eruttare in maniera intensa. Dal cratere Voragine, sul fianco nordorientale del vulcano, si è sviluppata una nube di polvere e fumo alta circa un chilometro e mezzo, che il vento ha spinto verso sud-est. Per via della nube vulcanica è stato chiuso lo spazio aereo anche sopra la base militare di Sigonella.