Le accuse del principe Harry contro il Daily Mail sono state respinte

Martedì 7 luglio l’Alta corte di giustizia inglese, un tribunale civile con sede a Londra che si occupa di cause molto complesse o dal valore economico elevato, ha respinto il ricorso presentato dal principe Harry del Regno Unito contro il giornale britannico Daily Mail e Associated Newspapers, il suo editore.

Era solo una delle molte cause avviate negli anni dal principe contro i tabloid britannici, e questa volta coinvolgeva altre sei persone, tra cui il celebre cantante Elton John e l’attrice Elizabeth Hurley. Tutte avevano accusato il Daily Mail di aver utilizzato strumenti e pratiche illegali per sorvegliarle e spiare le loro conversazioni: secondo la corte però non sono state in grado di provare in maniera sufficientemente solida le accuse.

La sentenza era tra i motivi della visita di questi giorni di Harry nel Regno Unito, e probabilmente è stata anche una delle ragioni per cui la monarchia britannica aveva ritirato il proprio invito per farlo soggiornare a Buckingham Palace, la residenza della famiglia reale. Che la sentenza sarebbe arrivata martedì infatti si era saputo solo il 2 luglio, dopo che la famiglia reale aveva invitato Harry a soggiornare a palazzo. Re Carlo III, suo padre, si è sempre mantenuto neutrale nelle questioni giudiziarie di Harry, ed eventuali dichiarazioni del principe contro la stampa o contro la giustizia britannica avrebbero messo in imbarazzo il re.

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