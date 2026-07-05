Oggi una serie di scioperi del settore aereo potrebbe rendere molto difficile volare

Per oggi, domenica 5 luglio, è prevista una serie di scioperi nel settore aereo che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi per i passeggeri. Da mezzanotte è in corso uno sciopero nazionale del settore, che durerà fino alle 23:59 di domenica. L’ha indetto il sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale.

A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall’USB interno alla compagnia aerea Easyjet, e altri scioperi in diversi aeroporti.

All’aeroporto di Milano Malpensa ne è previsto uno di 24 ore proclamato dal sindacato FAST, e uno di 4 ore dalle 13 alle 17 proclamato dalla UIL. È in programma anche uno sciopero della FAST di 8 ore, dalle 10 alle 18, per il personale della società che fa i controlli di sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, a Roma.

Ci saranno anche uno sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, del personale di gestione dei bagagli e del carico all’aeroporto di Catania Fontanarossa.

L’Enac – l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che regola il trasporto aereo e risponde al ministero dei Trasporti – ha detto che in ogni caso saranno garantiti alcuni voli nelle fasce orarie protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, oltre a quelli elencati in questa lista.

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