Charles Leclerc della Ferrari ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1

Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che si è corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Londra. Al secondo posto è arrivato George Russell della Mercedes, mentre terzo l’altro pilota della Ferrari, il britannico Lewis Hamilton.

Il 19enne italiano Andrea Kimi Antonelli, che a inizio stagione aveva vinto cinque gran premi consecutivi e partiva dalla pole position, ha avuto diversi problemi ed è arrivato 16esimo. Nonostante la gara di oggi, Antonelli resta in testa alla classifica con 179 punti, seguito da Russell con 154 e Hamilton a 147. Leclerc passa invece in quarta posizione con 108 punti.

È stata una gara piena di imprevisti e colpi di scena, soprattutto nella seconda metà: a quattro giri dal termine, per esempio, è uscito di strada il pilota nederlandese Max Verstappen, vincitore del Mondiale per quattro volte consecutive tra 2021 e 2024, e la gara è stata portata al termine con la safety car.

Per Leclerc si tratta della nona vittoria in Formula 1, la prima con la Ferrari dall’ottobre del 2024. È la 19esima volta che la Ferrari vince il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. I suoi due piloti, inoltre, arrivano nelle prime tre posizioni per la prima volta dal Gran Premio di Abu Dhabi nel dicembre del 2024 (Carlos Sainz secondo, Leclerc terzo).