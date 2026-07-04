Weekly Beasts

Il granchio fantasma è una specie di granchio molto veloce che di giorno si rifugia in tane profonde che scava nella sabbia per proteggersi dal caldo, mentre di notte esce per cercare cibo. Ne trovate uno tra le fotografie di animali di questa settimana, con un po’ di sabbia in una chela. C’è anche un orso della luna (o orso tibetano) in Danimarca, salvato da una cosiddetta “fattoria della bile”, dove veniva tenuto rinchiuso in una gabbia per estrarne la bile, usata nella medicina tradizionale cinese. Poi un cucciolo di amadriade, un pesce palla argenteo e un canguro tra la nebbia, in Australia, dove è inverno.