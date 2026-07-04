Pierpaolo Bombardieri è stato eletto segretario generale del sindacato Uil, per la terza volta

Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil, uno dei principali sindacati nazionali in Italia. Questo è il terzo mandato di Bombardieri: era stato eletto la prima volta a luglio del 2020 e poi riconfermato a ottobre del 2022. La votazione si è tenuta durante il congresso della Uil a Padova, che ha anche riconfermato la segreteria nazionale, ovvero il principale gruppo dirigente del sindacato.

Bombardieri ha 62 anni, è nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, ed è laureato in scienze politiche all’Università di Messina. Aveva cominciato la sua attività sindacale nella Uil Giovani, la sezione giovanile del sindacato, nei primi anni Novanta.