Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini sono stati eliminati da Wimbledon al terzo turno

I tennisti italiani Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini sono stati eliminati dal torneo di Wimbledon al terzo turno, dopo aver perso rispettivamente per tre set a uno contro lo statunitense Taylor Fritz, e per tre a due contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Dopo un ottimo primo set, vinto per 6-4, Sonego ha cominciato a subire la pressione dell’avversario, e nel quarto ha ceduto nonostante una serie di servizi vincenti. Berrettini invece aveva perso i primi due set e poi vinto gli altri due: entrambi hanno giocato una partita molto bella, ma nel quinto Dimitrov è stato più incisivo.

Per quanto riguarda il singolo maschile, nel pomeriggio il romano Flavio Cobolli aveva battuto il russo Karen Khachanov per tre set a due con una grande rimonta, qualificandosi così per gli ottavi. A inizio giugno Cobolli era arrivato in finale al Roland Garros, perdendola contro Alexander Zverev, e aveva cominciato Wimbledon da numero 10 al mondo: ora giocherà contro l’australiano Alex De Minaur. Nel singolo femminile si è qualificata per gli ottavi anche la tennista italiana Jasmine Paolini, che ha battuto in due set la greca Maria Sakkari.

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