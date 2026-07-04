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Da domenica ci saranno treni deviati e cancellati a Firenze per la sostituzione di un cavalcavia

Alcune persone alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, 20 aprile 2023 (LaPresse)
Alcune persone alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, 20 aprile 2023 (LaPresse)

A partire dalla serata di domenica molti treni che solitamente passano per Firenze saranno deviati o cancellati, a causa dei lavori per la sostituzione di un cavalcavia stradale sotto al quale passano i binari. Il cantiere sarà attivo fino alle prime ore di venerdì e comporterà l’interruzione della circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. Trenitalia attiverà un servizio sostitutivo con autobus.

I tempi di percorrenza potranno aumentare fino a due ore e mezza, compresi quelli dei treni ad alta velocità sulla linea Milano-Roma, e la frequenza di molte corse sarà ridotta. Alcuni collegamenti saranno deviati lungo la linea tirrenica, evitando il nodo ferroviario di Firenze, ma si tratta di un percorso più lungo e non adatto ai treni ad alta velocità, che quindi dovranno viaggiare a velocità inferiori.

Disagi analoghi sono previsti anche tra il 26 e il 30 luglio, quando si svolgerà l’ultima fase dell’intervento, necessaria per completare la sostituzione del cavalcavia.

Tag: ferrovia-Firenze-treni

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