Da domenica ci saranno treni deviati e cancellati a Firenze per la sostituzione di un cavalcavia

A partire dalla serata di domenica molti treni che solitamente passano per Firenze saranno deviati o cancellati, a causa dei lavori per la sostituzione di un cavalcavia stradale sotto al quale passano i binari. Il cantiere sarà attivo fino alle prime ore di venerdì e comporterà l’interruzione della circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. Trenitalia attiverà un servizio sostitutivo con autobus.

I tempi di percorrenza potranno aumentare fino a due ore e mezza, compresi quelli dei treni ad alta velocità sulla linea Milano-Roma, e la frequenza di molte corse sarà ridotta. Alcuni collegamenti saranno deviati lungo la linea tirrenica, evitando il nodo ferroviario di Firenze, ma si tratta di un percorso più lungo e non adatto ai treni ad alta velocità, che quindi dovranno viaggiare a velocità inferiori.

Disagi analoghi sono previsti anche tra il 26 e il 30 luglio, quando si svolgerà l’ultima fase dell’intervento, necessaria per completare la sostituzione del cavalcavia.