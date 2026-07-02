Il Palio di Siena è stato posticipato al 3 luglio per via della pioggia

Il Palio di Siena del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, è stato posticipato al 3 luglio a causa della pioggia che non rende sicuro disputare l’evento. È il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio non viene disputato nella data prevista per via del maltempo. A causa della pioggia è stata rimandata anche la “provaccia”, ovvero l’ultima prova del Palio prima della corsa ufficiale.

Il Palio di Siena è un’importante corsa con i cavalli che si tiene due volte l’anno nella città toscana (l’altra corsa si disputa il 16 agosto, ed è detta Palio dell’Assunta). Vi partecipano 10 delle 17 contrade in cui è divisa la città. Tra le contrade ci possono essere amicizie e rivalità che spesso influiscono sul risultato della gara (o “carriera”, come viene chiamata a Siena). Le contrade che gareggeranno a questo Palio sono l’Onda, la Civetta, la Giraffa, il Leocorno, l’Aquila, la Torre, il Bruco, il Drago, il Valdimontone e l’Oca.

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