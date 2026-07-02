Un tribunale svedese ha condannato Google a pagare 1,7 miliardi di euro per aver ostacolato un sito che paragonava i prezzi dei prodotti

Un tribunale svedese ha condannato Google a pagare 1,7 miliardi di euro di risarcimento a PriceRunner, società che si occupa di comparare i prezzi dei prodotti acquistabili online. Secondo il tribunale Google avrebbe violato le norme sulla concorrenza, promuovendo nei risultati di ricerca il proprio strumento per comparare i prezzi, a discapito di PriceRunner e di altri concorrenti. PriceRunner esiste dal 1999, e dal 2022 è di proprietà del servizio di pagamenti a rate Klarna. Google ha fatto sapere di non essere d’accordo con la sentenza, e che sta valutando le opzioni legali per opporsi.

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