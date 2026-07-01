Il film di Luca Guadagnino su Sam Altman e OpenAI ha trovato infine un distributore

Artificial, il film diretto dal regista italiano Luca Guadagnino che racconta una parte della storia di OpenAI e del suo fondatore Sam Altman, ha trovato un distributore negli Stati Uniti, dopo che nei giorni scorsi Amazon/MGM aveva deciso di abbandonare il progetto. Sarà distribuito da Neon, azienda statunitense solitamente specializzata in film stranieri.

Amazon/MGM aveva finanziato il film, ma aveva deciso di non distribuirlo a causa del ritratto molto negativo che veniva fatto di Sam Altman, interpretato da Andrew Garfield. La motivazione fornita da Amazon/MGM per la decisione di non distribuire un film di cui sono i principali finanziatori è che «riteniamo possa essere distribuito meglio da un’altra società». In molti però avevano fatto notare che la notizia era arrivata qualche mese dopo l’annuncio di un investimento da parte di Amazon in OpenAI da 50 miliardi di dollari, finalizzato a migliorare i propri sistemi di cloud computing.

Quando il film era stato approvato gli studios di Hollywood erano in una fase di aperta ostilità nei confronti delle società di AI; ora che il film è quasi finito stanno invece cominciando a collaborarci. Artificial sarebbe quindi il primo grande film ad affrontare in modo molto critico un grande capo di una società di intelligenza artificiale.

Neon ha detto che distribuirà il film quest’anno negli Stati Uniti, in modo che possa competere per una nomination ai prossimi premi Oscar.